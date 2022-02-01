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В Тобольске директор учебного центра выдавала удостоверения за взятки

Происшествия, 09:58 15 февраля 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Директора учебного центра осудили за выдачу удостоверений без экзаменов в Тобольске, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В 2020 году директор систематически получала взятки за выдачу документов о прохождении дополнительного образования, но без обучения и экзаменов. За 4 тыс. рублей она выдала удостоверение по программе "оказание первой помощи пострадавшим на производстве" на имя сотрудника предпринимателя, который обучение не проходил, экзамен не сдавал. По той же схеме сделала удостоверения по программам, которые касались пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и прочее.

Суд приговорил директора к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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# Тобольск , учебный центр

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