В Тюмени отремонтировали и отогрели 55 водоразборных колонок с начала 2022 года

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

55 водоразборных колонок отремонтировали и отогрели в Тюмени специалисты водоканала с начала 2022 года. Главной причиной поломок становится промерзание из-за нарушения правил эксплуатации, отмечает Росводоканал Тюмень.

"При наливании воды рычаг необходимо опускать максимально вниз, чтобы напор был как можно сильнее. Нельзя надевать на колонку шланг, это препятствует полному сливу воды из механизма. Если в корпусе или в водоприемнике останется вода, то при минусовой температуре она замерзнет, расширится и колонка выйдет из строя", - говорит начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей Владимир Шааб.

Не рекомендуется сливать воду из колонки на землю - из-за этого образуется наледь, которая не позволяет безопасно наполнять емкости. Уборка наледи и отогрев одной колонки могут занимать до двух часов работы бригады.

На обслуживании "Росводоканал Тюмень" сегодня 174 водоразборные колонки в городе и 47 в Тюменском районе, в том числе шесть – "умных" устройств для набора воды. Если колонка вышла из строя, сообщить об этом необходимо в диспетчерскую предприятия по телефону 540-940.