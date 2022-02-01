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Александр Моор: жители Тюменской области отдают дань памяти воинам-интернационалистам

Губернатор, 10:40 15 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С момента вывода советских войск из Афганистана прошло уже 33 года. Вдали от родной земли воины-интернационалисты боролись за мир и обеспечивали безопасность граждан нашей страны.

С такими словами губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

По словам главы области, в этот день мы отдаем дань памяти и вспоминаем наших соотечественников, погибших в локальных войнах и конфликтах за рубежом. Чествуем солдат и офицеров, защищавших интересы нашего государства, выполнявших ответственные задачи и служебный долг за пределами Родины.

"В Тюменской области и сегодня они, как участники движения "Боевое братство", ведут активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодёжи, поддерживают ветеранов войн, помогают семьям погибших защитников Отечества, сохраняют память о своих товарищах. Благодарю вас за эту нужную и востребованную работу", – говорится в обращении.

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# Александр Моор , Афганистан , воины-интернационалисты

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