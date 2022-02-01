В Тюмени набирают волонтеров для организации голосования за дизайн-проекты общественных территорий

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Регистрация волонтеров в муниципальный волонтерский штаб по голосованию за дизайн-проекты общественных территорий в областной столице стартовала в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту.

Для добровольцев, выдвинувших свои кандидатуры, пройдет двухуровневое обучение в рамках "Добро.Университет", а также на муниципальном уровне в онлайн и офлайн.

С 15 апреля по 30 мая будет проходить работа штаба по привлечению жителей к голосованию за объекты и проекты благоустройства и других. После мероприятия волонтерам вручат благодарственные письма. Заявки принимаются по ссылке до 30 марта.