  • 15 февраля 202215.02.2022вторник
  • USD76,5762
    EUR86,8451
  • В Тюмени -14..-16 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени набирают волонтеров для организации голосования за дизайн-проекты общественных территорий

Общество, 18:56 15 февраля 2022

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Регистрация волонтеров в муниципальный волонтерский штаб по голосованию за дизайн-проекты общественных территорий в областной столице стартовала в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту.

Для добровольцев, выдвинувших свои кандидатуры, пройдет двухуровневое обучение в рамках "Добро.Университет", а также на муниципальном уровне в онлайн и офлайн.

С 15 апреля по 30 мая будет проходить работа штаба по привлечению жителей к голосованию за объекты и проекты благоустройства и других. После мероприятия волонтерам вручат благодарственные письма. Заявки принимаются по ссылке до 30 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство дворов , волонтеры , голосование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:12 15.02.2022Почти тысячу многоквартирных домов капитально отремонтируют в Тюменской области в 2022 году
19:01 15.02.2022Более тысячи тюменцев ежедневно приходят в фильтры с симптомами ОРВИ и COVID-19
18:56 15.02.2022В Тюмени набирают волонтеров для организации голосования за дизайн-проекты общественных территорий
18:45 15.02.2022В Тюмени с крыши дома по улице 50 лет ВЛКСМ вывезли 20 кубометров снега за сутки