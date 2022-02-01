Специалисты Россельхозцентра советуют дачникам сеять рассаду в феврале

| Фото: Консультационный центр Тюменского филиала Россельхозцентра | Фото: Консультационный центр Тюменского филиала Россельхозцентра

Для тюменских дачников наступает горячая пора - именно в феврале специалисты рекомендуют проводить посев на рассаду культур с длинным периодом вегетации и замедленным темпом развития.

Земляника

Посеянная в начале февраля земляника может порадовать первым урожаем уже в текущем сезоне. Но, чтобы семена культуры успешно проросли, необходимо их стратифицировать.

Для этого нужно подготовить небольшой контейнер с дренажными отверстиями, наполнить его питательной почвосмесью, состоящей из дерна, песка, перегноя и торфа в пропорции 2:1:1:1 и увлажнить ее. Затем субстрат разровнять и поверх него разложить семена при помощи зубочистки на небольшом расстоянии. А после этого увлажнить их из пульверизатора и накрыть контейнер пленкой. По окончании процедуры емкость рекомендуется поставить в холодильник. Через 2 недели ее следует выставить на светлый подоконник. Семена земляники прорастают через 10-20 дней после этого.

Сельдерей

Высаживать черешковый и корневой сельдерей на грядку рекомендуется в возрасте 70-80 дней. Также нужно добавить время на прорастание семян, а это 6-7 дней. Исходя из этого, получается, что проводить посев корневого и черешкового сельдерея необходимо в первой половине февраля. Также нужно учитывать, что семена данных культур содержат много эфирных масел, сдерживающих рост. Поэтому, чтобы рассада успела к назначенному сроку, необходимо отправить посадочный материал на полчаса в термос с водой, температура которой составляет +45-50 градусов для прогревания. После процедуры посадочный материал просушить до характерной сыпучести и высадить в емкость с питательным грунтом на глубину 0,5 см. После этого накрыть ее пленкой и поставить на светлый подоконник.

Баклажаны

Для дальнейшего выращивания в теплице или парнике баклажаны рекомендуется высевать с 5 по 10 февраля, а для открытого грунта – во второй половине последнего зимнего месяца. Посадка проводится по стандартной схеме в ящики с питательным субстратом на глубину 0,5 см. После этого контейнеры нужно накрыть пленкой и обеспечить режим содержания в пределах +25-28 градусов. При соблюдении всех условий семена баклажанов прорастают на 5-7 день после посева.

Перец

Посев перца рекомендован, начиная с 5 февраля и до конца месяца. Но перед тем, как его проводить, необходимо семена предварительно прорастить. Для этого потребуется в блюдце на марлю, ватный диск разложить семена, а затем прикрыть их и увлажнить хорошо ткань. Держать их в таком виде несколько дней, пока не проклюнутся. После этого высадить по 2-3 семени в отдельные стаканчики, наполненные питательным грунтом. Рекомендуемая глубина заделки 0,5 см. По окончании посадки стаканчики необходимо поместить в мини-тепличку и обеспечить режим содержания в пределах +25-28 градусов. При соблюдении всех условий перец прорастает на 10-14 день.

Томаты

Томаты можно высаживать в конце февраля, если в планах переносить рассаду на постоянное место в конце апреля-в начале мая. Но перед посевом семена нужно обеззаразить. Для этого необходимо их опустить в розовый раствор марганцовки на 15 минут, а затем сполоснуть обычной водой. После этого семена высадить по стандартной схеме на глубину 0,5 см и держать контейнеры при температуре +22-25 градусов. Томаты прорастают на 3-5 день.

Цветы

В последний месяц зимы можно высаживать и цветы такие, как лобелия, петуния, гвоздика, львиный зев, пеларгония, бегония, лаванда, сальвия, фиалка Виттрока, гелиотроп. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что саженцы придется подсвечивать, поскольку для их полноценного развития требуется световой день продолжительностью 10-12 часов. Посадка цветов в феврале дает возможность получить к началу сезона окрепшие саженцы, которые после пересадки на постоянное место вскоре порадуют ранним цветением.