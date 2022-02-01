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В Тюмени на уличных торговцев составили 15 протоколов и изъяли продукцию

Общество, 16:47 15 февраля 2022

vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Восемь выездов по местам несанкционированной торговли на улицах Тюмени совершили представители департамента потребительского рынка администрации города с 7 по 13 февраля. В отношении незаконно торговавших продавцов составлено 15 административных протоколов, продукцию конфисковали.

"Лоточники торгуют замороженной рыбой, хурмой и ягодами. Продукция лежит неприкрытая, собирает летящую с автодорог пыль и выхлопные газы", — рассказали о результатах рейдов в департаменте потребительского рынка.

За торговлю вне специально отведенных для этих целей мест и ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения уличным продавцам грозят административные штрафы.

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# уличная торговля

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