В Тюмени на уличных торговцев составили 15 протоколов и изъяли продукцию

| Фото: vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Восемь выездов по местам несанкционированной торговли на улицах Тюмени совершили представители департамента потребительского рынка администрации города с 7 по 13 февраля. В отношении незаконно торговавших продавцов составлено 15 административных протоколов, продукцию конфисковали.

"Лоточники торгуют замороженной рыбой, хурмой и ягодами. Продукция лежит неприкрытая, собирает летящую с автодорог пыль и выхлопные газы", — рассказали о результатах рейдов в департаменте потребительского рынка.

За торговлю вне специально отведенных для этих целей мест и ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения уличным продавцам грозят административные штрафы.