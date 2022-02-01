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В Тюмени с крыши дома по улице 50 лет ВЛКСМ вывезли 20 кубометров снега за сутки

Общество, 18:45 15 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 20 кубометров снега убрали 15 февраля с крыши № 83 по улице 50 лет ВЛКСМ, сообщает администрация города.

По словам ведущего инженер отдела службы заказчика по благоустройству ЛАО Анастасии Нестеровой, за зиму кровлю убирают в третий раз.

"Если при обходе я вижу, что лед на крыше стал подтаивать и сползать, сразу сообщаю об этом УК, ее специалисты должны за сутки устранить проблему, иначе организации грозит административная ответственность. На прошлой неделе я своевременно выявила опасную ситуацию на крыше дома № 93 по улице 50 лет ВЛКСМ, замечание было устранено на следующий день", – рассказала она.

По словам мастера ООО "Комбытсервис" Елены Котлеровой, зима выдалась снежная, на многих крышах чистки производили по несколько раз. За сутки рабочие успевают убрать снежный покров с двух-трех объектов.

Тюменцам напоминают, что о сосульках на крышах в первую очередь нужно сообщить в управляющую компанию, а если она не реагирует, следует обращаться к инженеру квартальной инспекции. Телефон каждого специалиста указан на портале "Тюмень – наш дом". Там же открыта категория "Сосульки на крыше".

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# уборка снега

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