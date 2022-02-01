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В Тюменской области четыре тонны овощей снято с реализации за 2021 год

Общество, 16:25 15 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

330 партий плодоовощной продукции общим объемом более 4 тонн снято с реализации в Тюменской области в 2021 году, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основными причинами забраковки плодоовощной продукции являлись: отсутствие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также несоблюдение требований к маркировке. На основании выявленных нарушений наложено 2,8 млн рублей штрафов.

В течение 2021 года по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим, радиологическим показателям, содержанию ГМО было исследовано более 1 тыс. 700 проб плодоовощной продукции. В 1,3% продукции был превышен показатель химических микроорганизмов, вирусов. В 14 пробах обнаружены нитраты.

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# овощи , проверка , Роспотребнадзор

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