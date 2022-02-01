  • 15 февраля 202215.02.2022вторник
  • USD76,5762
    EUR86,8451
  • В Тюмени -14..-16 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени соберутся лучшие боксеры УФО

Спорт, 19:07 15 февраля 2022

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Около 150 спортсменов примут участие в первенстве Уральского федерального округа по боксу в Тюмени с 16 по 20 февраля, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

На ринг спорткомплекса "Строймаш" выйдут боксеры 15 и 16 лет из Ямала, Югры, Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Оспаривать звание сильнейших они будут в 13 весовых категориях.

Как рассказал председатель правления федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов, регион представят более 30 боксеров.

"Среди них есть победители и призеры областных первенств, межрегиональных и всероссийских соревнований. Это Даниил Южаков из спортивной школы №3 Тюмени, Амир Сиразутдинов из Ембаево, Иван Федотов из Тобольска. Но и конкуренты у нас серьезные. Как правило, это представители Югры, Свердловска и Челябинска. В прошлом году на этих соревнованиях в общекомандном зачете тюменцы стали третьими. В этом году намерены улучшить результат".

Победители соревнований получат путевку на первенство России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бокс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 15.02.2022В Тюмени соберутся лучшие боксеры УФО
16:08 15.02.2022Олимпийская хартия, по мнению эксперта, на практике работает плохо
14:56 15.02.2022Волейболистки "Тюмени" на предварительном этапе финишировали пятыми
14:23 15.02.2022Шестая "Битва на Туре" пройдет по новым требованиям международной федерации лыжного спорта