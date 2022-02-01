В Тюмени соберутся лучшие боксеры УФО

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Около 150 спортсменов примут участие в первенстве Уральского федерального округа по боксу в Тюмени с 16 по 20 февраля, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

На ринг спорткомплекса "Строймаш" выйдут боксеры 15 и 16 лет из Ямала, Югры, Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Оспаривать звание сильнейших они будут в 13 весовых категориях.

Как рассказал председатель правления федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов, регион представят более 30 боксеров.

"Среди них есть победители и призеры областных первенств, межрегиональных и всероссийских соревнований. Это Даниил Южаков из спортивной школы №3 Тюмени, Амир Сиразутдинов из Ембаево, Иван Федотов из Тобольска. Но и конкуренты у нас серьезные. Как правило, это представители Югры, Свердловска и Челябинска. В прошлом году на этих соревнованиях в общекомандном зачете тюменцы стали третьими. В этом году намерены улучшить результат".

Победители соревнований получат путевку на первенство России.