Тюменский иммерсивный спектакль "ДЫМ" представят в разных городах России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль-инсталляцию "ДЫМ" смогут посмотреть тюменцы в историческом парке "Россия — моя история". Открытие проекта состоялось 15 февраля.

"ДЫМ" – это иммерсивный спектакль, в котором зритель может свободно перемещаться по пространству между инсталляциями, трогать предметы, читать старые документы, заглядывать в ящики, внутрь пианино. Проект расскажет посетителям о непростом времени: ссылки, репрессии, война.

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский отметил, что спектакль никого не оставит равнодушным.

"Сохранение исторической памяти является одной из важнейших задач молодежной политики. Историческая память – такое явление в нашей жизни, которое нельзя хранить в "консервах". Нужна какая-то активная деятельность. Работая над спектаклем, создавая произведение, мы воссоздаем память заново. Пока мы это делаем, она жива. Я горд и рад тому, что такие замечательные проекты получаются у наших молодежных пространств. Идеи ценные получают признание важных институтов", – сказал он на открытии.

Спектакль-инсталляция – это совместная работа департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области и молодежного театрального центра "Космос".

В основе постановки лежит графический роман Ольги Сурвило, которая создала его, опираясь на слова своей бабушки, жительницы Ленинграда Валентины Викеньтевны Сурвило. К созданию привлекли творческую команду из Санкт-Петербурга – режиссера Владислава Тутака и художницу Евгению Исаеву.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер подчеркнула, что это значимый проект, который должен иметь длительный жизненный цикл.

"Это важный, проникновенный проект. Он не является премьерным для нашего города, но он точно станет таковым для тех, кто впервые его коснется. Пожалуй, ничто так глубоко и больно не может говорить о войне как искусство. Искусство обладает многочисленными инструментами, которые охватывают все чувства человека. Достаточно вспомнить множество военных фильмов, литературных и музыкальных произведений. Благодаря искусству мы с вами сохраняем эту память", – сказала Елена Майер.

Менеджер проектов МТЦ "Космос" Аэлита Садретдинова провела экскурсию. Она отметила, что большая часть выставки оформлена в стилистике графического романа. Из книги авторы проекта взяли много картинок, текста. Инсталляция состоит из нескольких пронумерованных композиций. К каждой табличке имеется QR-код, пройдя по которому, посетитель попадает на лендинг, где можно послушать аудиодорожки, познакомиться с фотоматериалами.

Аэлита Садретдинова сказала, что все экспонаты на выставке можно трогать, открывать и листать, везде есть подсказки для зрителей. "Каждый из нас может погрузиться в атмосферу военных лет и стать его участником. "ДЫМ" нужно открывать, слушать, читать, пробовать на ощупь и, конечно, приглядываться. Герои этой истории будто выходят из дыма и снова растворяются в нем. Этот спектакль как метафора, как фильтр, через который поступает важное и ценное", – добавила Садретдинова.

Среди вещей того времени в зале можно встретить и современные приборы. Например, композиция "Пирог воспоминаний" составлена из микроволновой печи и стилизованного пирога. Как объяснила менеджер проектов, предназначение этой техники заключается в нагревании. Так и воспоминание о пирогах, которые пекла мама, о том времени, когда вся семья была в сборе, грело главную героиню.

Чуть дальше в зале расположен холодильник. Открыв дверцу, можно увидеть, чем питались люди в блокаду. На полках стоят банки с кожаными ремнями, подошвы от обуви, сорняки, кусочки обоев.

Заглядывая в окна домов и зданий, зритель увидит картины из графического романа. Конструкции подсвечены изнутри. Авторы немалое внимание уделили аудиооформлению спектакля. К каждой композиции подобрана соответствующая дорожка.

На выставке можно увидеть старые предметы, которые не встретишь в употреблении сегодня, обувь того времени, альбомы. Команда "Космоса" потратила много сил, чтобы найти вещи. Искали и в Санкт-Петербурге, и в Тюмени.

МТЦ "Космос" создает продукты, которые представляют не только на его площадке и не только для молодежи, но и активно экспонируют на других городских пространствах.

Напомним, премьера состоялась в МТЦ "Космос" 9 мая 2021 года, осенью того же года иммерсивная выставка попала в лонг-лист 2021 года театральной премии "Золотая маска".

Также с конца июня по октябрь 2021 года проект был размещен в музее "Городская дума". Его посмотрели более 7 тыс.человек. С 22 по 31 октября "ДЫМ" побывал в Москве в качестве участника фестиваля современного искусства "Территория kids". Создатели подчеркнули, что с 1 по 6 апреля спектакль-инсталляция приглашен в качестве участника Всероссийского фестиваля моноспектаклей "ЧАТ" в Омске. В августе иммерсивный спектакль увезут в Екатеринбург, где выставят в Государственном центре современного искусства.

Инна Пахомова