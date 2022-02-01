Более 330 заявок на отлов бродячих животных направили тюменцы в ЛесПаркХоз

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 330 заявок на отлов бродячих животных приняли диспетчеры тюменского ЛесПаркХоза с начала 2022 года. Рост числа обращений специалисты отмечают после окончания дачного сезона и в основном на кошек, сообщает администрация Тюмени.

Отлов ведется по обращениям жителей, подать заявку можно по телефонам: приюта – 50-04-22 (в рабочие дни с 8 до 17 часов); центра информирования населения – 45-15-20 (в нерабочие часы приюта).

Диспетчер принимает звонки и заносит их в базу. В заявке может быть указана одна или несколько собак или кошек, при этом и на одно и то же животное может поступить несколько сообщений. Работа проводится по каждому случаю.

Диспетчер уточняет адрес и детали места, где видели животное, его вид, окрас, размер, наличие бирки, подробно расспрашивает про другие признаки, а также просит указать причины отлова. Если люди отмечают агрессивность животного, то это обязательно отражается в заявке.

Далее данные заносятся в реестр, из которого формируется наряд для ловцов на каждый день. Приоритет отдается территориям у детских садов и школ. Ловцы на спецмашинах выезжают на указанные улицы. Отлов фиксируют видеорегистраторы.

При поступлении в приют собак и кошек взвешивают, осматривают, фотографируют, измеряют рост, фиксируют полученные данные, а также сканируют на подкожный чип. Если он занесен в базу с указанием владельцев, связываются с ними.

Животных обрабатывают от блох, глистов и клещей. Тем, у кого нет чипа, вводят его под кожу в район холки. Далее животное отсаживается на 10-дневный карантин. После карантина собак и кошек стерилизуют и оставляют в специальном боксе для восстановления. Здоровых собак и кошек вносят в список на вакцинацию, ее проводят приглашенные специалисты ветеринарной станции.

Далее собак проверяют на немотивированную агрессивность. Если собака начинает кидаться, рычать, лаять, то считается, что она не прошла этот этап. Такие животные остаются в приюте на пожизненном содержании или до того дня, когда их кто-то решит забрать к себе. Неагрессивные животные получают неснимаемые бирки и в соответствии с законом выпускаются на прежнее место обитания.

Сегодня в приюте содержится 318 собак и 34 кошки. Практически половине поступающих животных находят новый дом и семью. В этом большую помощь оказывают общественные организации и волонтеры.