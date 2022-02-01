Контрафактные духи из ОАЭ и тапочки из Индии задержали тюменские таможенники

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Партию духов и обуви без обязательной маркировки задержали Тюменские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Косметика и ароматы, произведенные в Пакистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Таиланде и Китае, следовали из Казахстана в Башкортостан для дальнейшей продажи на территории России. Всего 26,5 тыс. единиц парфюмерии и косметической продукции, а также более 1 тыс. пар домашних тапочек. Общий вес товаров составил около 6,5 тонн.

Товар изъяли специалисты Роспотребнадзора. В отношении предпринимателя возбуждено административное дело.