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О культуре питания в Тюменской области можно узнать на интерактивной карте

Общество, 12:02 19 февраля 2022

с сайта здоровое-питание.рф | Фото: с сайта здоровое-питание.рф

Информация о культуре питания Тюменской области представлена на интерактивной "Карте питания России", запущенной в рамках проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание".

"Традиционно жители области включают в рацион большое количество рыбы, поскольку в Тюменской области множество озер и рек, в том числе Обь и Иртыш. Во многие блюда добавляют грибы и ягоды, популярна оленина", – говорится в разделе.

Ниже представлен рецепт "Рагу из оленины" с кадрами процесса приготовления и выложен выпуск программы "Формула еды", снятый в Тюменской области.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, информация в разделе о Тюменской области будет пополняться.

"Карта питания России" – это обширная база данных по культуре питания российских регионов, представленная в интерактивном формате. Она позволяет в наглядной форме получить информацию про жителей нашей страны и их традиции, ознакомиться с особенностями жизни и пищевых привычек в различных регионах России.

Инна Пахомова

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# здоровое питание , Роспотребнадзор

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