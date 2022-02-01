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​В международном аэропорту Тюмени установят два радиомаяка

Общество, 13:07 16 февраля 2022

аэропорт Рощино ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино ВКонтакте

Проектно-сметную документацию на оснащение тюменского аэродрома Рощино радиомаячной системой одобрила Главгосэкспертиза России, сообщает пресс-служба ведомства.

Оборудование радиомаячной системы предназначено для определения на борту воздушного судна положения судна относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем с точностями до высот, соответствующих посадочному минимуму для данного борта.

Кроме того, на участке строительства установят курсовой радиомаяк Loc734 и глиссадный радиомаяк GP 734, совмещенный с дальномерным радиомаяком. Также запроектированы подъезды к площадкам размещения радиомаячной системы, примыкающие к патрульной дороге.

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# аэропорт Рощино

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