​В международном аэропорту Тюмени установят два радиомаяка

| Фото: аэропорт Рощино ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино ВКонтакте

Проектно-сметную документацию на оснащение тюменского аэродрома Рощино радиомаячной системой одобрила Главгосэкспертиза России, сообщает пресс-служба ведомства.

Оборудование радиомаячной системы предназначено для определения на борту воздушного судна положения судна относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем с точностями до высот, соответствующих посадочному минимуму для данного борта.

Кроме того, на участке строительства установят курсовой радиомаяк Loc734 и глиссадный радиомаяк GP 734, совмещенный с дальномерным радиомаяком. Также запроектированы подъезды к площадкам размещения радиомаячной системы, примыкающие к патрульной дороге.