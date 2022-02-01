Олимпиада по финансовой грамотности для тюменских школьников стартует с 1 марта

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов пройдет на платформе Учи.ру. Принять участие в ней можно в течение месяца в любой день с 1 до 31 марта, сообщает Банк России.

Задания олимпиады на конкретных примерах из повседневной жизни объясняют, в чем заключается рациональная модель финансового поведения. Они помогут научиться распознавать приемы мошенников и маркетинговые уловки, планировать личные сбережения и расходы, безопасно пользоваться банковской картой. Отдельные блоки задач посвящены развитию предпринимательских качеств и бережному отношению к природе как части культуры потребления.

Участники и победители смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на Учи.ру.

Олимпиаду откроет онлайн-урок первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина "Кто есть кто на финансовом рынке". Начало урока — 1 марта в 9 часов 30 минут по мск. Трансляция пройдет при поддержке социальной сети ВКонтакте, в сообществе Банка России можно будет задать вопрос спикеру. Кроме этого присоединиться к трансляции можно будет на странице урока и в личных кабинетах учителей и учеников 6–11 классов на Учи.ру.

Участие бесплатное.