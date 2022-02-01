В Тобольске 11 предприятий нарушили антиковидные меры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39 проверок на соблюдение антиковидных мер провели сотрудники тобольского отдела управления Роспотребнадзора в январе 2022 г., сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты осмотрели предприятия торговли, общепита, сферы услуг в Тобольске, Вагайском, Уватском, Ярковском и Тобольском районах. Как рассказал начальник территориального отдела Евгений Примаков, нарушения выявлены почти на каждом третьем объекте. В суд направлено 11 протоколов об административных правонарушениях.

Основные нарушения - нерегулярная уборка, отсутствие дезинфицирующих средств, не проводится измерение температуры, не ведется журнал регистрации.