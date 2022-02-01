Тюменцев просят рассказать о стенах для новых стрит-артов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда мультицентра "Контора пароходства" просит жителей Тюмени сообщать о стенах для новых стрит-артов, которые появятся в рамках фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" летом 2022 года.

Поверхность должна быть чистой и ровной.

Как сообщили в "Конторе пароходства", кирпич не должен быть глубоким. Стена на месте с высокой проходимостью и свободным к ней доступом должна располагаться в черте города.

Адреса подходящих стен горожане могут оставлять по ссылке.

Напомним, в 2021 году здания и коробки подстанций на улицах Тюмени в рамках фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" украсили 13 новых работ. В 2022 году организаторы события обещают горожанам больше стрит-артов и взаимодействия между художниками и местными жителями.

Инна Пахомова