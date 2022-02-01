Без этого не обойтись: какие документы откроют доступ к делу предка в архиве

| Фото: Настя Громик | Фото: Настя Громик

Узнать, кем были ваши предки, помогают документы, хранящиеся в государственных архивах. К части документов за определенный период времени, содержащих личную информацию о человеке, доступ ограничен законодательно. Однако ознакомиться с ними можно — необходимо лишь документально подтвердить ваше родство с предком.

Отправляясь в архив за информацией о родственнике, нужно иметь в виду, что законом на 75 лет со дня создания ограничивается доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности.

Это означает, что сейчас любой желающий может поработать с делами, созданными не позднее 1946 года. Чтобы получить доступ к более поздним документам, потомку нужно доказать свое родство с интересующим его человеком.

У каждого человека есть три основных документа — свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и свидетельство о смерти. Получить их в форме повторных свидетельств или справки можно в загсе. Именно с этого рекомендуют начинать генеалогический поиск специалисты.

"В архиве вам нужно будет подтвердить, что вы действительно наследник своих родителей, бабушек и дедушек, и это гарантированно помогут сделать документы из загса, начинайте с них. Более того, сведения, которые мы узнаем из этих документов, часто становятся отправной точкой в поиске, подсказывают когда и где произошло то или иное событие", — говорит руководитель генеалогического клуба "Моя родословная" при библиотеке № 15 Тюмени Елена Жукова.

В комитете загс администрации города Тюмени отмечают, что все записи актов гражданского состояния содержатся в электронном виде в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Поэтому нет необходимости обращаться в орган загса на территории, где произошло событие, все нужные документы можно запросить в загсе по месту вашего проживания.

Стоит иметь в виду, что актовые книги, составленные органами записи актов гражданского состояния в период до 1926 года, были переданы на хранение в государственные архивы. В дореволюционное время официальная запись актов гражданского состояния велась в метрических книгах, с которыми также можно поработать в архивах.

Запросить документ в загсе можно в двух формах. Это повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния либо справка, подтверждающая факт государственной регистрации акта гражданского состояния. В первом случае вам предстоит уплатить государственную пошлину в размере 350 рублей, во втором — 200 рублей, комментируют специалисты загса.

"Если вы просите в загсе справку, то обязательно пишите, что она вам необходима с "иными сведениями". В документе могли написать партийность, место жительства, даже вероисповедание, например, если человек родился до революции, а повторно свидетельство получал уже после революции", — отмечает Елена Жукова.

При получении запрашиваемого документа вам нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на получение справки.

Специалисты загса отмечают, к документам, подтверждающим родственные отношения с умершим, относятся: свидетельство(а) (справки) о рождении либо их нотариально удостоверенные копии; копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта родственных отношений с умершим; документы, подтверждающие изменение (перемену) фамилии, имени и отчества заявителя и (или) лица, в отношении которого истребуется документ о государственной регистрации акта гражданского состояния; свидетельство (справка) об установлении отцовства либо его (ее) нотариально удостоверенные копии; свидетельство (справка) об усыновлении (удочерении) либо его (ее) нотариально удостоверенные копии.

Обратиться за получением государственной услуги можно в орган загс, МФЦ, либо через заявление на портале госуслуг.