Бильярдисты со всей России сыграют в снукер в Тюмени

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Первенство России по бильярдному спорту среди юниоров пройдет в Тюмени с 18 по 21 февраля в Тюмени, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Участниками станут около 30 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Пензы, Перми и Екатеринбурга.

"Тюменский регион представит молодежь и спортсмены, уже имеющие за плечами победный опыт. К примеру, Александра Рябинина и София Бельденко, победительницы турниров различных масштабов. В прошлом году в этом первенстве они тоже были в числе победителей", - рассказал исполнительный директор федерации бильярдного спорта Тюменской области Вадим Кривда.

Соревнования состоятся в легкоатлетическом манеже. Старт турнира - 18 февраля. В 9 часов 45 минут пройдет церемония открытия, сразу после нее начнутся игры.