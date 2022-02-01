В Ялуторовске детский сад заплатит 190 тысяч рублей пострадавшему ребенку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 190 тыс. рублей выплатит ялуторовский детский сад ребенку, повредившему ногу на прогулке, сообщает региональная прокуратура.

В мае 2021 года дети играли в подвижные игры на площадке детского сада. В ходе игры шестилетний мальчик упал и сломал левую ногу. Мать ребенка обратилась в суд с иском о возмещении вреда, утраченного заработка и расходов на приобретение лекарств.

Суд вынес решение об удовлетворении иска.