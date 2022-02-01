  • 17 февраля 202217.02.2022четверг
  • USD75,0141
    EUR85,3060
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Два дома по улице Олега Антонова в Тюмени восстановят до августа 2023 года

Общество, 12:46 17 февраля 2022

www.tyumen-city.ru/

Дома №4 и 6, корпус 2 по ул. Олега Антонова в Тюмени признаны аварийными в ноябре 2020 года. Восстановят их до августа 2023 г., сообщает администрация города.

Эти дома были построены для персонала аэропорта в 1978 году. Причиной введения на них зоны ЧС стали повреждения швов примыкания железобетонных плит, аварийное состояние инженерных сетей.

"В доме №6, корпус 2 будет выполнен капитальный ремонт конструктивных элементов на крыше, а именно усиление плит покрытия, утепление технического этажа. Также будет восстановлена целостность фасада, в подвале проведут работы по гидроизоляции, сделают отмостку, заменят сети водоснабжение и водоотведения (магистральные и стояки), в том числе и системы электроснабжения. В местах общего пользования будет заменена сантехника и все инженерные сети. После этого проведут косметический ремонт мест общего пользования", - рассказал директор Службы технического контроля Вячеслав Елизаров.

В доме № 4 проблемы были обнаружены на фасаде, в подвале, с фундаментом, системой теплоснабжения, водоснабжения на первом этаже и водоотведения в подвальном помещении. А администрации города разрабатывается проект по капитальному ремонту этих конструктивных элементов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аварийные дома

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 17.02.2022Кибертурнир по танкам и отбор на военную службу совместят в Тюмени
14:25 17.02.2022Тюменцы на реализацию международного проекта M'uzLab привлекли 300 тысяч рублей
14:13 17.02.2022Из Тобольска в Екатеринбург можно улететь с 5 марта
14:01 17.02.2022"Справедливая Россия" предлагает запретить в России микрофинансовые организации