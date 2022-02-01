Форум для мам "Mama time" впервые пройдет в Тюмени

| Фото: организаторов форума | Фото: организаторов форума

Форум для мам "Mama time" пройдет в Тюмени в региональном центре "Семья" 5 марта. Мероприятие, главными темами которого станут физическое и ментальное здоровье женщины, состоится в очном формате.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" одна из организаторов форума Анна Куликова, на встрече жительницы Тюмени смогут обсудить самые актуальные темы с квалифицированными специалистами в области медицины, психологии и косметологии.

"Ранее мы уже проводили встречи с мамами в формате завтраков, но каждая из них была посвящена отдельной теме. Форум же объединит в себе специалистов разных профилей. В первую очередь, мы приглашаем мам, которые сейчас находятся в декрете. Спикеры расскажут, как восстановить свои ресурсы, поправить здоровье, наладить отношения с близкими", - рассказала она.

Форум будет проходить в формате одой встречи, на которой по очереди выступят специалисты. О том, как наладить детско-родительские отношения и найти выход из трудной жизненной ситуации, расскажут психологи центра "Семья". Нутрициолог поделится секретами правильного питания. Специалисты по массажу покажут полезные техники по уходу за собой. Также выступят арт-терапевт и специалист по личному брендингу.

"Идея нашего проекта состоит в том, чтобы выдернуть девушку из круговорота бытовых дел в пространство, где она может получить общение и поддержку, а также провести время с пользой для себя. Программа форума еще формируется, но могу точно сказать, что это будут интересные живые разговоры с профессионалами своего дела, специалистами разных направлений", - добавила Анна Куликова.

Участие в форуме для жительниц Тюмени будет бесплатным. Регистрация продлится до 4 марта по ссылке. Узнать программу мероприятия можно на страницах в Инстаграм и ВКонтакте.

Любовь Голышева