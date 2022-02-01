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Из Тобольска в Екатеринбург можно улететь с 5 марта

Общество, 14:13 17 февраля 2022

Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

Регулярное авиасообщение между Тобольском и Екатеринбургом запускает Utair с 5 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и субботам на одном из самых экологичных самолетов с уменьшенным расходом топлива и сниженным выбросом CO2 — ATR 72. Отправление из Тобольска в 10 часов 50 минут, из Екатеринбурга — в 13 часов 15 минут. Стоимость билетов — от 1 тыс. 125 рублей.

"Открытие аэропорта Ремезов дало новые возможности для развития авиасообщения. В 2021 году мы уже открыли прямые рейсы из Тобольска в Сургут и Нижневартовск, в 2022 начинаем летать в Екатеринбург и планируем увеличить количество маршрутов для удобства пассажиров", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

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# Тобольск , ЮТэйр

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