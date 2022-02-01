Юных робототехников из Тюменской области приглашают на конкурс "РобоДРОН"

| Фото: Центр робототехники и АСУ / Тюменский ЦМИТ | Фото: Центр робототехники и АСУ / Тюменский ЦМИТ

Поучаствовать во Всероссийском конкурсе "РобоДРОН" предлагают школьникам и студентам из Тюменской области. Состязания будут проходить в двух возрастных категориях - 8-11 и 12-18 лет.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, прием заявок от участников уже стартовал. Победителей определят в нескольких номинациях.

"Ребята в возрасте от 8 до 11 лет могут проявить себя в направлении "Создай свой РобоДРОН". Заявки и работы принимают до 15 марта. Участникам предлагают подготовить рисунок или модель РобоДРОНа и дать ему название. Материалы и технику исполнения они выбирают самостоятельно", - рассказали организаторы.

Еще четыре направления будут интересны робототехникам старше 12 лет. Ребята могут собрать летательный беспилотный аппарат, подвижного наземного робота, водного робота или боевого робота на дистанционном управлении. Заявки и работы в этих номинациях принимаются до 15 апреля.

Присоединиться к проекту "РобоДРОН" могут школьники, воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты профессиональных образовательных организаций. Участвовать можно как индивидуально, так и в группах до трех человек.

Заявки от участников принимаются на сайте рдш.рф. С 16 апреля по 12 мая жюри оценит работы ребят, а имена победителей станут известны 16 мая. Авторы лучших работ примут участие во Всероссийском научно-техническом фестивале.

Любовь Голышева