Команда "Тюменского времени" выступит на Кубке по зимним видам спорта среди СМИ

| Фото: Тюменское время | Фото: Тюменское время

Команда телеканала "Тюменское время" примет участие в Кубке СМИ по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу. Кроме участия в спортивных мероприятиях, редакция телеканала "Тюменское время" снимет новый выпуск программы "Урал наш".

Среди участников Кубка СМИ в этом году команды из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Башкортостана и Москвы. Это руководители, журналисты, ведущие, медиаменеджеры, фотографы, операторы, юнкоры, PR-специалисты и блогеры.

Команда телеканала "Тюменское время" примет участие в секциях с популярными российскими журналистами и блогерами. Это главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников, известный ведущий телеканала "Моя планета", а в прошлом — программы "Вокруг света" Андрей Понкратов.

Подробнее о поездке — в проекте "Урал наш" на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения).