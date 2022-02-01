Водовод от Тюмени до села Онохино построят по концессии до осени 2022 года

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

32 км водоводов проложит "Росводоканал Тюмень", чтобы обеспечить чистой водой жителей с. Онохино. Сеть соединит поселок с городской системой водоснабжения.

Уже построен водопровод протяженностью 7 тыс. 600 м, связавший Онохино и Червишево. Сейчас ведется строительство сетей от Червишево до Тюмени, предстоит проложить трубопровод в 24 км. Строительно-монтажные работы по прокладке трубопровода завершатся к осени. После этого сети проверят роботами телеинспекции, отпрессуют, промоют, продезинфицируют и запустят в работу.

Водовод строится в рамках концессионного соглашения, подписанного между региональным правительством, администрацией Тюменского района и водоканалом в 2019 г.

Вместе с другими объектами водоснабжения и водоотведения на обслуживание компании "Росводоканал Тюмень" передали и локальную станцию водоочистки в Онохино. Воду по новым водоводам уже получают жители сел Яр, Ембаево, Карскара, Кулаково и д. Тараева. В ближайшие два года планируется начать строительство водоводов к с. Мальково, поселкам Андреевский и Боровский и д. Ушаково.