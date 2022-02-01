В Тюмени суд оставил под стражей бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта

| Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Бывший глава департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, обвиняемый в мошенничестве, будет находиться в СИЗО до 2 апреля 2022 года.

Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, просившего заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую. Решение Ленинского районного суда Тюмени вышестоящая инстанция оставила без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Обвиняемый, являясь директором департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города, в феврале 2020 года, а также в феврале 2021 года, вместе с сотрудником данного департамента, а также с директором коммерческой организации похитили бюджетные денежные средства в размере около 5 млн рублей. Они были выделены в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в Тюмени.