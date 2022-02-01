Жительница Тюмени рассказала, как помогает маме справляться с деменцией

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Деменция – одно из тех заболеваний, которое не поддается полному излечению, однако можно замедлить течение болезни и даже предотвратить ее появление. По словам специалистов, подвержены деменции люди старше 65 лет. При этом, если раньше такой диагноз считался редкостью, то уже к 2040 году от различных форм нейродегенеративных заболеваний будут страдать около 100 млн человек в мире.

Лекарств, способных полностью излечить деменцию, пока не существует, но разработки уже ведутся. Только в России в разных научно-исследовательских институтах, вузах и частных организациях нашли около 50 перспективных в теории разработок.

Как рассказал телеканалу НТВ профессор, председатель совета директоров группы компаний "Ифар" из Томска Вениамин Хазанов, необходимо лекарство, которое поможет людям не заболеть либо снизить проявления недуга и восстановить клетки мозга. Своей задачей специалисты ставят разработку препаратов, способных компенсировать утраченные функции и остановить гибель нейронов. Работа активно ведется, но от идеи до появления нужного лекарства могут пройти годы.

Пока ученые занимаются исследованиями, люди, столкнувшиеся с недугом, помогают своим родным минимизировать проявления и последствия болезни. Так, жительница Тюмени Ирина Шешукова уже год ухаживает за своей мамой Марией Михайловной, которой врачи поставили диагноз "деменция". Для этого ей пришлось уволиться с работы и забрать маму к себе домой.

"Мы забрали маму к себе больше года назад, но первые проявления болезни начались гораздо раньше, когда мама еще жила одна. Три года назад начинались первые звоночки и я только сейчас понимаю, что это были симптомы заболевания. К врачам мы ходили постоянно, но они списывали это на старость. Понять, что это за болезнь, помогла моя коллега, семья которой тоже столкнулась с деменцией", - рассказала Ирина Шешукова корреспонденту "Тюменской линии".

Она отметила, что приняла болезнь мамы и помогает ей снизить проявления недуга. Еще год назад врачи говорили, что пожилой женщине уже ничего не поможет. Тогда Мария Михайловна не могла читать, писать и почти не вставала с постели. Сейчас же после ежедневных занятий заметны значительные улучшения, пожилая женщина чувствует себя гораздо лучше, умеет читать, писать, шить, самостоятельно есть и пьет.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Шешукова выразила надежду, что лекарства, разработка которых сейчас ведется в ряде научных организаций, действительно будут эффективными, помогут предотвратить болезнь и вылечить ее.

"Заболеваемость растет каждый год и к 2030 году обещают, что деменцией будут болеть в два раза больше людей, чем сейчас, и это будет как раз наше поколение. Поэтому важно предотвратить, чтобы мы не заболели, чтобы нашим детям не досталось то, что достается сейчас нам", - сказала она.

Ирина Шешукова также дала советы, как предупредить и замедлить развитие болезни на первых стадиях. Это правильное питание, исключение курения и алкоголя, постоянное интеллектуальное развитие и изучение новой информации, двигательная активность и специальная гимнастика.

Любовь Голышева