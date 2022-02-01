Как на открытке: студенты ТИУ примерили образы русских сезонов

| Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Стилизованная ретро-фотосесссия стала одним из творческих испытаний для участников конкурса красоты и таланта "Мисс и Мистер ТИУ", который продолжается в Тюмени, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

На протяжении уже двух недель 16 студентов индустриального университета готовятся к финалу конкурса, который состоится в спортивном комплексе "Зодчий" 3 марта. Тема этого года – "Русские сезоны". Сейчас участники проходят пять блоков подготовки.

Блок "Просвещай" уже подарил студентам участие в фотосессии по тематике конкурса.

В блоке "Думай" студенты прошли тренинг на сплочение коллектива, поучаствовали в психологической игре Джеффа и конкурсе эссе. По его итогам уже определили "Мистера интеллект" и "Мисс интеллект", но их имена пока держатся в секрете.

В блок "Созидай" вошли конкурс "Мейкертон. Машина Голдберга" на проектирование лучшего инженерного решения и подготовка индивидуальных творческих номеров для финала.

Блок "Совершенствуй" составили мастер-классы по ораторскому искусству, импровизации, дефиле, хореографии и созданию личного бренда.

Благодаря блоку "Инвестируй" состоится дружеское соревнование по волейболу и сдача норм ГТО. Лучшие удостоятся званий "Мистер спорт" и "Мисс фитнес".

Подробности конкурса – на официальной странице проекта в социальных сетях: Инстаграм и ВКонтакте.