  • 18 февраля 202218.02.2022пятница
  • USD75,7527
    EUR86,1308
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Обрушение части кровли произошло на аварийном доме по ул. Сакко в Тюмени

Происшествия, 16:35 18 февраля 2022

vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Часть кровли обрушилась на аварийном доме №29 по ул. Сакко в Тюмени 18 февраля. Прокуратура контролирует расселение жителей.

По информации регионального надзорного ведомства, дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2016 году. Распоряжение об этом в администрации города подписали 31 октября.

"Мероприятия по переселению граждан из указанного дома осуществляются в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением правительства Тюменской области №276-рп от 21 марты 2019, срок расселения определен до 31 декабря 2023", - рассказали в прокуратуре.

Предварительно установлено, что на втором этаже многоквартирного дома никто не проживал.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени взять на контроль осуществление мероприятий по незамедлительному переселению граждан, проверить полноту принятых уполномоченными органами и организациями мер, направленных на недопущение указанной ситуации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аварийное и ветхое жилье , кровля

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:35 18.02.2022Обрушение части кровли произошло на аварийном доме по ул. Сакко в Тюмени
16:13 18.02.2022Двое человек погибли в аварии на трассе Тюмень – Омск
15:19 18.02.2022Частная стоматология в Тюмени компенсирует клиенту некачественное лечение
14:47 18.02.2022Зарубивший жену пенсионер из Ишима проведет в колонии восемь лет