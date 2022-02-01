Обрушение части кровли произошло на аварийном доме по ул. Сакко в Тюмени

| Фото: vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Часть кровли обрушилась на аварийном доме №29 по ул. Сакко в Тюмени 18 февраля. Прокуратура контролирует расселение жителей.

По информации регионального надзорного ведомства, дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2016 году. Распоряжение об этом в администрации города подписали 31 октября.

"Мероприятия по переселению граждан из указанного дома осуществляются в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением правительства Тюменской области №276-рп от 21 марты 2019, срок расселения определен до 31 декабря 2023", - рассказали в прокуратуре.

Предварительно установлено, что на втором этаже многоквартирного дома никто не проживал.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени взять на контроль осуществление мероприятий по незамедлительному переселению граждан, проверить полноту принятых уполномоченными органами и организациями мер, направленных на недопущение указанной ситуации.