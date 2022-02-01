При реконструкции улицы Дзержинского в Тюмени преобразят 46 объектов деревянного зодчества

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реконструкция ул. Дзержинского в Тюмени начнется с перекладки инженерных коммуникаций в марте 2022 г. Работы закончат до конца года. Согласно проекту перевода проезжей улицы в пешеходную, 300-метровый тоннель соединит ул. Дзержинского и Масловский взвоз. Он будет неким арт-пространством или галереей, сообщает администрация города.

Контракт на разработку проектной документации тоннеля уже заключен.

Напомним, ул. Дзержинского станет пешеходной от Республики до Осипенко. В администрации Тюмени продолжается подбор подрядной организации для благоустройства уникальной улицы города, на которой расположено 18 старинных зданий. По итогам реализации проекта должны преобразится не только эти здания, но и 28 объектов деревянного зодчества, которые находятся в соседних четырех кварталах.

Руководитель управы Центрального административного округа Артем Павлюченко рассказал, что ул. Дзержинского станет примером экономического и социокультурного развития. На улице создадут много разнообразных общественных пространств, рассчитанных на людей разных интересов и возрастов.

Ремонт не помешает работе баров и кафе на этой улице, к ним сделают подступы.

После завершения благоустройства высадят 500 большемерных деревьев, добавят кустарники и многолетники. Уберут пестрые вывески, применят единый визуальный код.