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Тоннель от улицы Дзержинского к набережной Туры построит Уральский институт за 58 млн рублей

Экономика, 15:01 14 февраля 2022

скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram

В Тюмени появится тоннель, который позволит выйти от улицы Дзержинского к набережной Туры. Подрядная организация, которая займется проектированием, уже определена.

Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в видео на своей странице в Instagram.

"Мы не просто делаем отрезок улицы пешеходной, который соединит центр города с той частью, которая называется набережная. Мы сделаем так, чтобы можно было от пешеходной улицы Дзержинского перейти на уровень самой набережной, на которой мы все любим проводить время", – поделился глава города.

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Руслан Кухарук подчеркнул, что проект непростой и уникальный.

"Понимаем, что будет сложно. Это и инженерные коммуникации, трудные проектные решения. Надеюсь, что сложная работа будет проведена на качественном уровне. Будем заниматься этим со специалистами, привлекать всех, кто имеет опыт подобного рода работ", – заключил он.

Торги по определению проектировщика тоннеля выиграл Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства. Начальная цена была более 82 млн рублей. Подрядчик-победитель предложил выполнить работы за 58 млн 400 тыс. рублей.

Отметим, к пешеходной улице Дзержинского будет примыкать сквер, которому присвоили имя бывшего директора Тюменской филармонии Леонида Згерского.

Инна Пахомова

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# городская среда , Руслан Кухарук , улица Дзержинского

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