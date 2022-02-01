Тоннель от улицы Дзержинского к набережной Туры построит Уральский институт за 58 млн рублей

| Фото: скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram

В Тюмени появится тоннель, который позволит выйти от улицы Дзержинского к набережной Туры. Подрядная организация, которая займется проектированием, уже определена.

Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в видео на своей странице в Instagram.

"Мы не просто делаем отрезок улицы пешеходной, который соединит центр города с той частью, которая называется набережная. Мы сделаем так, чтобы можно было от пешеходной улицы Дзержинского перейти на уровень самой набережной, на которой мы все любим проводить время", – поделился глава города.

Руслан Кухарук подчеркнул, что проект непростой и уникальный.

"Понимаем, что будет сложно. Это и инженерные коммуникации, трудные проектные решения. Надеюсь, что сложная работа будет проведена на качественном уровне. Будем заниматься этим со специалистами, привлекать всех, кто имеет опыт подобного рода работ", – заключил он.

Торги по определению проектировщика тоннеля выиграл Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства. Начальная цена была более 82 млн рублей. Подрядчик-победитель предложил выполнить работы за 58 млн 400 тыс. рублей.

Отметим, к пешеходной улице Дзержинского будет примыкать сквер, которому присвоили имя бывшего директора Тюменской филармонии Леонида Згерского.

Инна Пахомова