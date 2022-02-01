Предприниматели Тюменской области научились составлять фуршетное меню

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 20 предпринимателей из Тюмени, Тюменского, Исетского, Ярковского районов учились составлять фуршетное меню на мастер-классе "Школы гостевого бизнеса". Проект запустил фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" для развития сельских территорий и территорий малых городов.

Бренд-шеф Тигран Овсепян приготовил вместе с предпринимателями восемь видов холодных закусок для выездного фуршета, стейк Веллингтон из говяжьей вырезки с грибами и слоеного теста и панакоту с гранатом.

"Для выездного обслуживания нужно немного: небольшая кухня, оборудование и машина для доставки. Чтобы к вам всегда возвращались клиенты, нужно искать интересное сочетание продуктов, например, белый шоколад хорошо раскрывает вкус печени. Очень важно само оформление блюд, в настоящее время есть огромное количество различных готовых тарталеток красивых форм", - отметил он.

По словам Тиграна Овсепяна, кейтеринг - это не только организация доставки и красивая сервировка стола, а целый спектр услуг по оформлению, обслуживанию гостей и масштаб.

Кулинар Ирина Соколова, в свою очередь, рассказала участникам мастер-класса о том, зачем нужна своя страница в Instagram.

"Instagram – это лучший магазин для продвижения бизнеса или продукта. Люди всегда в телефоне, все чаще и чаще они ищут товары именно в Instagram. Это ваша витрина. Покажите, что вы производите и как. Важно, чтобы все было красиво и вкусно. Tik Tok - тоже хороший инструмент. Через него можно переводить аудиторию в Instagram. Не игнорируйте социальные сети, продвигайте и используйте их", - добавила она.

Для директора кафе "Калибри" Ольги Скажутиной участие в подобных мероприятиях - важная составляющая для развития бизнеса.

"Сегодня получила много полезной информации, поняла, как и куда буду двигаться дальше, что сделаю в первую очередь. Узнала много новых рецептов, которые буду внедрять в свое меню. Давно задумывалась о выездном обслуживании, на мастер-классе получила всю необходимую информацию", - подытожила она.

Ирина Шемякина