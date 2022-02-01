Александр Моор: в Тюменской области приняты необходимые меры для противодействия нелегальной миграции

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В Тюменской области приняты все меры для противодействия нелегальной миграции. Об этом заявил глава региона Александр Моор, комментируя итоги онлайн-совещания по миграционной политике в Уральском федеральном округе, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Участники совещания обсудили дополнительные меры по противодействию незаконной миграции, усилению контроля за миграционными потоками, социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество в регионах Уральского федерального округа.

"Все эти вопросы являются важной составной частью проводимой работы по обеспечению стабильности в межнациональных и межконфессиональных отношениях", - подчеркнул Николай Патрушев.

Нелегальная миграция, проживание на территории округа иностранных граждан, утративших такое право, а также вовлечение мигрантов в теневые схемы трудовой деятельности, экстремистские и террористические организации - основные факторы риска, способные оказать негативное влияние на национальную безопасность, отметил в своем выступлении полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

В регионах УФО в 2021 году было выявлено 60 тыс. правонарушений в миграционной сфере.

"Тема межнациональных отношений крайне уязвима и чувствительна. Нельзя позволить деструктивным силам интерпретировать наведение правопорядка в сфере миграции как межнациональное противостояние", - подчеркнул полпред главы государства.

В совещании приняли участие главы регионов УФО, представители федеральных министерств и ведомств.

Интенсивный въезд иностранных граждан в Тюменскую область - следствие географического расположения и высокого индустриального потенциала региона.

"В 2020 году миграционный поток снизился из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения COVID-19. В 2021 году он постепенно восстанавливался. В регионе приняты необходимые меры для противодействия нелегальной миграции", - рассказал Александр Моор.

В Тюменской области провели более 3,5 тыс. мероприятий по профилактике нарушений миграционного законодательства. Региональное правительство реализует целый комплекс мер для обеспечения успешной адаптации и интеграции мигрантов.

Эта работа дает позитивные результаты - по данным исследований общественного мнения, в 2021 году состояние межнациональных отношений положительно оценивали 86% жителей Тюменской области. Это один из самых высоких показателей среди регионов УФО.

Евгений Бабенко