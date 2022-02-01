  • 19 февраля 202219.02.2022суббота
  • USD75,7619
    EUR86,1489
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жительница Тюменской области лишилась 125 тысяч рублей из-за сообщения о выигрыше

Происшествия, 11:41 19 февраля 2022

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

125 тыс. рублей похитили мошенники у жительницы Голышмановского городского округа, действуя по схеме "Вы выиграли приз!". Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сын жительницы д. Боровлянка получил в одном из мессенджеров сообщение о выигрыше в 100 тыс. рублей за просмотр видео.

Для получения приза необходимо было предоставить данные банковской карты. Подросток в ответном сообщении написал реквизиты банковской карты матери, а затем сообщил мошенникам коды из SMS.

Он решил поделиться радостной новостью с матерью, однако вместо поступления денег на счет женщина обнаружила списание 125 тыс. рублей с ее банковской карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 - "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:41 19.02.2022Жительница Тюменской области лишилась 125 тысяч рублей из-за сообщения о выигрыше
11:08 19.02.2022Тюменские спасатели помогли застрявшей на загородной трассе семье
16:35 18.02.2022Обрушение части кровли произошло на аварийном доме по ул. Сакко в Тюмени
16:13 18.02.2022Двое человек погибли в аварии на трассе Тюмень – Омск