Жительница Тюменской области лишилась 125 тысяч рублей из-за сообщения о выигрыше

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

125 тыс. рублей похитили мошенники у жительницы Голышмановского городского округа, действуя по схеме "Вы выиграли приз!". Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сын жительницы д. Боровлянка получил в одном из мессенджеров сообщение о выигрыше в 100 тыс. рублей за просмотр видео.

Для получения приза необходимо было предоставить данные банковской карты. Подросток в ответном сообщении написал реквизиты банковской карты матери, а затем сообщил мошенникам коды из SMS.

Он решил поделиться радостной новостью с матерью, однако вместо поступления денег на счет женщина обнаружила списание 125 тыс. рублей с ее банковской карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 - "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.