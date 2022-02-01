Серебряный призер Олимпиады Иван Якимушкин поблагодарил болельщиков за поддержку

| Фото: из личного аккаунта Ивана Якимушкина | Фото: из личного аккаунта Ивана Якимушкина

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, тюменский лыжник Иван Якимушкин поблагодарил болельщиков за поддержку, а также анонсировал свое участие в одном из этапов кубка мира.

Спортсмен завоевал серебряную медаль в масс-старте. "Сегодня была лучшая гонка в моей карьере, невероятно рад завоевать личную медаль на Олимпиаде, а все прошлые трудности и неудачи только увеличивают ее ценность, - поделился лыжник в соцсети Instagram. - Спасибо всем болельщикам за поддержку и особая благодарность тренерскому штабу за доверие".

Отметим, что 26 февраля в финляндском Лахти пройдет этап кубка мира по лыжным гонкам. За лидерство поборется и наш земляк.