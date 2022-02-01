На ближайшем заседании Госдумы обсудят ситуацию с ДНР и ЛНР

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

На ближайшем заседании Государственной Думы обсудят ситуацию с ДНР и ЛНР.

Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале. Он напомнил, что уже сутки, как Киев обстреливает ДНР и ЛНР. Тысячи беженцев, женщины с детьми бегут от войны.

Председатель ГД также отметил, что сегодня в Мюнхене проходит конференция по безопасности, при этом никто из европейских политиков не озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать родные дома.

"Вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов", — написал Володин.

Вячеслав Володин подчеркнул, что санкции никого не пугают — в таких условиях Россия живет уже восемь лет.

"Да, это создает проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения — был не наш выбор. Ко всем пришло понимание: санкции против России все равно будут. Неважно, делали мы что‑то или нет, будем делать или нет. Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чем нас обвинить".

Председатель ГД напомнил, что Владимир Путин вчера говорил об этом на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко.