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В Тюмени в седьмой раз пройдет спецоперация "Лед"

Общество, 15:47 20 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спецоперация "Лед" пройдет на набережных двух берегов Туры в Тюмени 23 февраля, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Зрителей ждет симбиоз автогонок дрифтеров, трековых автоспортсменов и заездов силовиков на служебных и патрульных автомобилях. Горожане смогут поучаствовать в работе интерактивных площадок, посмотреть выставки военной и ретро-техники, попробовать чай из полевых кухонь.

В третий раз в мероприятии участвуют спортсмены-парашютисты, за плечами каждого из которых около тысячи прыжков с парашютом. Они приземлятся на лед Туры с флагами России, Тюменской области и цветными дымовыми шашками.

Волонтеры вручат зрителям памятки по безопасности дорожного движения, световозввращатели, юным тюменцам – шарики и книжки-раскраски.

Откроется "Спецоперация "Лед" в 13 часов. С 12 до 15 часов можно посмотреть выставки и принять участие в интерактивах на набережной, как с Заречной части города, так и с улицы Республики.

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# ГИБДД Тюменской области

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