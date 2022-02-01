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Тюменские ученики предложат собственные дизайн-проекты оформления школы

Общество, 20:49 20 февраля 2022

Российское движение школьников во ВКонтакте | Фото: Российское движение школьников во ВКонтакте

Тюменские школьники примут участие во всероссийском конкурсе "Классное пространство".

Участникам предстоит почувствовать себя дизайнерами и придумать проекты организации и оформления помещений в современных школах. Конкурсанты могут предложить свои разработки в девяти номинациях. Принимаются идеи, как преобразить столовую, спортзал, общественное пространство, входную группу. Также разрешается спроектировать актовый зал, библиотеку, учительскую и улучшить классные кабинеты.

К участию в творческом конкурсе приглашаются школьники от 8 до 17 лет. Итоги подведут 31 марта в двух возрастных номинациях: учащиеся младшего и среднего звеньев, старшеклассники. Победители получат путевки в детские центры "Орленок" и "Артек".

Лучшие задумки школьников будут рекомендованы для разработки официальной концепции по оформлению школьных пространств, сообщает АиФ - Западная Сибирь.

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