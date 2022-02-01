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"Карту помощи" беженцам из Донецкой и Луганской областей запустили в России

Общество, 09:42 21 февраля 2022

ИА "Тюменская линия"

"Карту помощи" беженцам из Донецкой и Луганской областей, попавшим в эвакуацию, запустил телеканал RT. С ее помощью мирные жители, эвакуированные из зоны боевых действий, смогут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой.

Чтобы стать участником "Карты помощи", необходимо авторизоваться, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест для размещения и свои контактные данные для связи.

dom.rt.com | Фото: dom.rt.com

Персональные данные предоставляются участниками самостоятельно и добровольно при регистрации в качестве участника "Карты": фамилия, имя, отчество, номер телефона, данные о своем местоположении и количестве мест для размещения.

В настоящее время семьи с детьми и пожилые люди размещаются в Ростовской и Воронежской областях. Кого-то поселили в пансионатах отдыха и детских лагерях, а многим пришлось ночевать в теплых палатках, установленных МЧС.

По вопросам использования "Карты помощи" можно обратиться по адресу электронной почты dom@rttv.ru.

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# Донбасс , эвакуация

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