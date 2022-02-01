Синоптики прогнозируют снег с дождем и оттепель в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потепление до плюс 2 градусов ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, с 21 по 27 февраля.

По данным центра Фобос, в отдельные дни в регионе пройдет снег, местами с дождем. Но вместе с ненастьем атмосферные фронты принесут и теплый атлантический воздух, поэтому дневная температура может повышаться до плюс 2 градусов.

В Тюмени 21 февраля днем ожидается пасмурная погода и до плюс 1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до минус 9. Скорость южного ветра достигнет 5 метров в секунду.

22 февраля днем будет малооблачно и без осадков, температура воздуха составит от 2 до 4 градусов мороза, ночью – до минус 6.

23 февраля в течение суток ожидается переменная облачность, туман, небольшой снег, местами с дождем. Температура воздуха составит от ноля до 2 градусов тепла.

24 февраля осадков не ожидается, днем синоптики прогнозируют до плюс 2 градусов, ночью – до минус 8.

25 февраля станет прохладнее. Дневная температура воздуха не превысит 4 градусов мороза, день будет облачным, но безветренным.

В выходные дни, 26 и 27 февраля ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха составит от 3 до 6 градусов мороза, ночная – до минус 14.

Любовь Голышева