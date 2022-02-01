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Жительница Ишима похитила в магазине одежду на семь тысяч рублей

Происшествия, 16:13 21 февраля 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Джинсы, кожаные брюки и несколько детских вещей вынесла из магазина жительница Ишима, сообщает УМВД по Тюменской области. Ущерб составил более 7 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из магазинов пропали вещи. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и установили подозреваемую.

Задержанная местная жительница свою вину признала и рассказала, что решила похитить одежду в связи с финансовыми трудностями. Злоумышленница прошла в магазин, выбрала товар и отправилась в примерочную. Там она сняла с вещей магнитные бирки, спрятала похищенное под одежду и скрылась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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# Ишим , кража , уголовное дело

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