Пятнадцатилетний Данил Осипов из Тюмени в "Битве на Туре" будет противостоять участнику двух Олимпиад

Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"

Пятнадцатилетний воспитанник центра "Воронинские горки" Данил Осипов из Тюмени в "Битве на Туре" будет противостоять участнику двух Олимпиад, швейцарцу Николасу Хуберу, чемпиону Европы по биг-эйру Матию Миленковичу из Сербии, чемпиону России Ярославу Ленчевскому из Москвы.

Международные соревнованиях по сноуборду "Битва на Туре" в дисциплине биг-эйр пройдут 26 февраля. В них, сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России, примут участие атлеты из России, Австрии, Бельгии, Италии, Сербии.

Биг-эйр (Big Air ) – с 2018 года олимпийская дисциплина в сноуборде.

Проект "Битва на Туре" появился в 2017 году по инициативе молодых сноубордистов Тюмени. Ключевым видом спорта стал сноуборд в дисциплине биг-эйр. В 2018 году соревнования получили статус этапа Кубка России, проект получил статус "национальное туристическое событие года в Тюменской области". В 2019 году параллельно со сноубордом на фестивале прошли трековые гонки и дрифт-заезды. В 2020 году в "Битве на Туре" были представлены новые дисциплины и виды спорта: ледолазание, лыжный спорт, джиббинг (дисциплина сноуборда). В 2021 году проект вошел в календарь международных соревнований FIS и стал победителем Российской креативной недели – главного федерального события креативных индустрий.

Требования к мероприятию, по словам президента Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Ивана Шмонина, стали намного выше.

"Это обязывает нас более масштабно и более детально застраивать локацию, - пояснил он. - Мы уделили большое внимание приглашению спортсменов . Ранее в Тюмени не проводились международные соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр, поэтому в этом году мы впервые заявим о развитии проекта на международной арене".

Проект реализует РО ООО "Федерация Сноуборда России" в Тюменской области совместно с Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Международной федерации лыжных видов спорта – FIS, министерства спорта РФ, Федерации сноуборда России, правительства Тюменской области, администрации Тюмени, Visit Tyumen, а также Фонда президентских грантов, коммерческих партнеров и спонсоров.