Около 50 юных тюменцев стали зрителями выставки техники МЧС

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Около 50 подростков смогли посмотреть выставку техники МЧС России по Тюменской области, которую показали в загородном детском лагере "Алые паруса" под Тюменью.

"На протяжении нескольких дней в лагере проходила военно-патриотическая смена Российского движения школьников "Тюменский форпост". Участниками стали кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов региона. Пожарные организовали для подростков профориентационную встречу и выставку техники МЧС России", – рассказал пресс-секретарь 32-й пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Тюменской области Андрей Трацевский.

Огнеборцы показали ребятам устройство спецмашин, поделились секретами службы, а также дали возможность почувствовать себя настоящими пожарными, разрешив примерить амуницию бойцов.

Участники акции оценили оснащение пожарных автомобилей, а также умение сотрудников в считанные минуты приходить на помощь. Подростки задавали пожарным и спасателям вопросы о специфике их работы и примерах из практики. Многие ребята выразили намерение в дальнейшем связать свою судьбу со служением Отечеству, с защитой интересов граждан.

Инна Пахомова