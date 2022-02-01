Около 50 юных тюменцев стали зрителями выставки техники МЧС
Около 50 подростков смогли посмотреть выставку техники МЧС России по Тюменской области, которую показали в загородном детском лагере "Алые паруса" под Тюменью.
"На протяжении нескольких дней в лагере проходила военно-патриотическая смена Российского движения школьников "Тюменский форпост". Участниками стали кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов региона. Пожарные организовали для подростков профориентационную встречу и выставку техники МЧС России", – рассказал пресс-секретарь 32-й пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Тюменской области Андрей Трацевский.
Огнеборцы показали ребятам устройство спецмашин, поделились секретами службы, а также дали возможность почувствовать себя настоящими пожарными, разрешив примерить амуницию бойцов.
Участники акции оценили оснащение пожарных автомобилей, а также умение сотрудников в считанные минуты приходить на помощь. Подростки задавали пожарным и спасателям вопросы о специфике их работы и примерах из практики. Многие ребята выразили намерение в дальнейшем связать свою судьбу со служением Отечеству, с защитой интересов граждан.
Инна Пахомова