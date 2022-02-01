Прохожие спасли провалившуюся под лед девочку на пруду Южный в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Семилетней девочке, едва не провалившейся под лед на пруду Южный в Тюмени, помогли выбраться прохожие 20 февраля. Как сообщает городская администрация, перепады температур и яркое солнце становятся причиной хрупкости льда на водоемах.

Отметим, что для предотвращения несчастных случаев на Южном были предприняты дополнительные меры безопасности: подходы к пруду ограничены сигнальными лентами, установлены дополнительные запрещающие знаки.

Кроме того, здесь будут дежурить казачьи патрули, а участок рекомендован для включения в маршрут патрулирования сотрудников правоохранительных органов, с детьми и родителями будут проводить дополнительные профилактические беседы. Напомним, что четвертый этап акции "Безопасный лед" стартует в Тюмени 21 февраля.