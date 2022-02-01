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Полиция: пропавший тюменский подросток найден, он вернулся к бабушке

Происшествия, 14:25 21 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пропавший мальчик 2007 года рождения, который ушел от бабушки вечером 20 февраля и не доехал до дома в Тюмени, найден.

"Он вернулся к бабушке домой. Причины и обстоятельства ухода в настоящее время устанавливают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", – сообщил корреспонденту ИА "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Напомним, подросток ушел из дома на ул. Гагарина в Винзилях вечером 20 февраля. Он должен был поехать на автобусе до дома в Тюмени, но до места так и не добрался. Заявление о его пропаже поступило правоохранителям утром 21 февраля.

Инна Пахомова

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# подростки , полиция

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