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Дружинники Тюменского района помогли полиции выявить девять уголовных преступлений

Общество, 16:59 21 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девять уголовных преступлений выявлено и пресечено в Тюменском районе при участии дружинников в 2021 году. Дружинники выходили на дежурство 4 тыс. 318 раз, пресекли 406 административных нарушений, сообщает пресс-служба главы администрации муниципалитета.

В 2022 году дружинники планируют уделить особое внимание пресечению продажи спиртного несовершеннолетним, а также реализации алкогольной продукции в ночное время и выявлению суррогата.

Народная дружина работает в районе четыре года. В настоящее время в ней 150 участников, 34 из них - представители казачьих обществ. За порядком следят педагоги, депутаты сельских поселений, пенсионеры МВД.

Основные направления работы дружинников – охрана общественного порядка, патрулирование поселений, проверка состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, содействие в розыске без вести пропавших, профилактика.

Народная дружина востребована также при проведении в Тюменском районе массовых мероприятий, она заняла достойное место в системе охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и преступлений.

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# дружины

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