Золото Олимпийских игр – подарок всей стране, говорит супруга Дениса Спицова

департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Золото Олимпийских игр, которое выиграл мой супруг, Денис Спицов, – это подарок всей стране. Мы показали, что мы сильная команда. Тем более это была эстафета, не личное первенство.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказала супруга Олимпийского чемпиона, обладателя золотой и серебряной медалей Ксения Спицова.

"За эстафетой было намного интересней наблюдать – ты переживаешь за каждого. То, что Денис стал олимпийским чемпионом, я пока еще даже не осознала", - признается она.

Ксения вместе с делегацией из тренеров, сотрудников регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ОСШОР им. Л. Носковой, ЦСП и журналистов встречала Дениса Спицова в здании аэропорта Рощино утром 22 февраля. Специально для встречи Ксения купила воздушный шар с надписью "Я горжусь тобой".

Лыжник пробудет дома всего два дня, впереди этап Кубка мира в финском Лахти с 26 февраля. За это короткое время, по словам Ксении, ему нужно хотя бы выспаться.

Добавим, Денис и Ксения Спицовы поженились в 2019 году. Отношения между молодыми начались в 2014 г.

Анжела Лебедева