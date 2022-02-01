ХК "Рубин" стартовал в плей-офф с домашней победы

| Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" с победы стартовал в первом матче серии плей-офф ВХЛ.

На своей площадке подопечные Дениса Ячменёва переиграли курганское "Зауралье" - 4:2. Счет на 10 минуте открыл Денис Давыдов. Спустя четыре минуты гости смогли отыграться, но под занавес первого периода Никита Рожков вновь вывел свою команду вперед. Во второй двадцатиминутке Денис Давыдов оформил дубль, а на 47 минуте Никита Мокин забросил четвертую шайбу в ворота курганцев. Последний гол в этом матче забили на 50 минуте игроки "Зауралья".

"Первый матч в плей-офф, немного нервозная игра. Всегда важно начать с позитива. Ребята установку выполнили полностью, они молодцы. Забили, в обороне пластались и заслуженно победили", - рассказал главный тренер тюменцев Денис Ячменёв.

Второй поединок серии команды проведут 22 февраля. Матч во дворце спорта начнется в 19 часов.

Евгений Новоселов