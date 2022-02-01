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Житель Тюменской области украл 190 литров дизельного топлива

Происшествия, 11:58 22 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 190 литров дизельного топлива украл житель с. Исетское. Вычислить его помог след от снегохода.

По информации регионального УМВД, ранее судимый селянин 1985 г. р. вечером на снегоходе подъехал к бульдозеру, который находился недалеко от с. Солобоево, где велись строительные работы. В запасенные канистры он слил топливо, более 190 литров. Вычислить подозреваемого помог след, оставленный снегоходом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято.

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# дизельное топливо , кража , полиция

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